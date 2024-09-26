Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 сентимо эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 сентимо эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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