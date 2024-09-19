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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 40 сентимо эскудо Изабеллы II - Испания

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40 сентимо эскудо 1864-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1864 Шестиконечные звёзды 0 851865 Шестиконечные звёзды 1 1051865 Семиконечные звёзды 0 361865 Восьмиконечные звёзды 0 51866 Шестиконечные звёзды 0 2401866 Семиконечные звёзды 0 301867 Шестиконечные звёзды 0 1061868 Шестиконечные звёзды 0 105
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