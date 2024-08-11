Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 23 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (26)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (12)
- Coinhouse (2)
- CoinsNB (4)
- GGN (1)
- Heritage (1)
- Herrero (1)
- HERVERA (9)
- ibercoin (14)
- Katz (1)
- MDC Monaco (1)
- Monedalia.es (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numismática Leilões (1)
- Silicua Coins (3)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (9)
- Tauler & Fau (13)
- Varesi (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где купить?
Где продать?
Для продажи 40 сентимо эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск