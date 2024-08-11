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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

40 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 40 сентимо эскудо 1865 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 40 сентимо эскудо 1865 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 сентимо эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 23 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность F
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 40 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 40 сентимо эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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