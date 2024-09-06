Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 сентимо эскудо 1865 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 сентимо эскудо 1865 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88110 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1650 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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