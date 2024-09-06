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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

40 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 40 сентимо эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 40 сентимо эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (240) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 550 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 40 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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