Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (240) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 550 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (44)
- Cayón (26)
- CoinsNB (13)
- Heritage (3)
- HERVERA (36)
- ibercoin (26)
- Jesús Vico (1)
- Katz (4)
- Monedalia.es (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Numismática Leilões (1)
- Sedwick (1)
- Silicua Coins (11)
- Soler y Llach (40)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (25)
- V. GADOURY (1)
- WAG (2)
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где продать?
Для продажи 40 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск