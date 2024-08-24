Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1866 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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