Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1866 года. Трёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1866 года. Трёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 150 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность MS64 RB NN Coins
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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