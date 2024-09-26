Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1866 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
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Дата 17 октября 2022
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Дата 18 октября 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Дата 24 апреля 2018
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Сохранность XF
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Дата 21 февраля 2018
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Дата 3 мая 2017
Сохранность XF
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Дата 6 июля 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 30 апреля 2015
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Где продать?
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