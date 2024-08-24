Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Где продать?
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