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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды. Без OM

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1866 года Четырёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1866 года Четырёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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