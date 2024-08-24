Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (3)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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