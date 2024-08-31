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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Heritage - December 24, 2020
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Heritage - December 24, 2020
Продавец Heritage
Дата 24 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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