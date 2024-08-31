Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
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Дата 24 декабря 2020
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Дата 24 ноября 2020
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Дата 19 сентября 2019
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