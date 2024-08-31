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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 эскудо 1866 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 эскудо 1866 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (4)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 801 EUR
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1866 на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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