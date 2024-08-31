Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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