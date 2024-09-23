Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88361 проданному на аукционе Cayón Subastas за 43000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
40038 $
Цена в валюте аукциона 5200000 JPY
Где продать?
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