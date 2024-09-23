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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88361 проданному на аукционе Cayón Subastas за 43000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1866 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Испания 2 эскудо 1866 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 2 эскудо 1866 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
40038 $
Цена в валюте аукциона 5200000 JPY
Испания 2 эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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