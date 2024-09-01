Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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