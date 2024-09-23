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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 сентимо эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 сентимо эскудо 1866 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 сентимо эскудо 1866 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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