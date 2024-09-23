Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (1)
- CoinsNB (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск