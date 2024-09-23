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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 сентимо эскудо 1865 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо эскудо 1865 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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