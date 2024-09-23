Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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Дата 18 января 2024
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Дата 4 июля 2023
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Дата 18 марта 2021
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