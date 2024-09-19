Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1969 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1050 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Jean ELSEN (1)
- Soler y Llach (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 485 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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