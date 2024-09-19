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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 эскудо 1865 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 эскудо 1865 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1969 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1050 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 636 EUR
Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 485 EUR
Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Jean ELSEN - June 4, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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