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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
3483 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Heritage - December 22, 2016
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Heritage - December 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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