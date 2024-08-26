Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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