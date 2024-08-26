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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 сентимо эскудо 1865 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 сентимо эскудо 1865 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 сентимо эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 сентимо эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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