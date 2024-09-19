Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (1)
- HERVERA (2)
- Jesús Vico (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Soler y Llach (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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