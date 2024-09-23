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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1833 года

Золотые монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
2 эскудо 1833 M AJ
Средняя цена 650 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
2 эскудо 1833 S JB
Средняя цена 470 $
Продажи
0 65

Золотые монеты (Изабелла II)

Аверс
Реверс
20 реалов 1833 M
Средняя цена 570 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1833 M DG
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
4 реала 1833 S JB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 реала 1833 M AJ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
2 реала 1833 S JB
Средняя цена 430 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 реал 1833 M AJ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 реал 1833 M JI
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 реал 1833 S JB
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 реала 1833 M AJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1833 M JI
Средняя цена 170 $
Продажи
0 50

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1833
Средняя цена 50 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
4 мараведи 1833
Средняя цена 50 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
3 мараведи 1833 PP
Средняя цена 75 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 мараведи 1833
Средняя цена 55 $
Продажи
1 116
Аверс
Реверс
1 мараведи 1833 PP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 55
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