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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1833 года M DG (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 20 реалов 1833 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 20 реалов 1833 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1833 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2890 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность PF55 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Stack's - January 13, 2019
Испания 20 реалов 1833 M DG на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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