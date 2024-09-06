Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1833 года M DG (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 20 реалов
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1833 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность PF55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?
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