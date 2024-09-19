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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1833 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1833 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1833 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1833 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 350 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 4 мараведи 1833 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Испания 4 мараведи 1833 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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