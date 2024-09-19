Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1833 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1833 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 350 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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Сохранность (слабы)
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
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Дата 17 октября 2022
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Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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