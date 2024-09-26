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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1833 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1833 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1833 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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