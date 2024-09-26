Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1833 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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