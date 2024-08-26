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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 1 реал Фердинанда VII - Испания

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1 реал 1811-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 C SF 0 321813 M IJ 0 71814 M GJ 0 3
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1 реал 1811-1833

Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 C SF 0 201812 C SF 0 91813 c CJ 0 271814 C SF 0 81814 M GJ 0 41815 M GJ 0 31816 M GJ 0 121817 M GJ 0 121818 M GJ 0 11819 M GJ 0 31820 M GJ 0 61824 M AJ 0 61826 M AJ 0 31828 M AJ 0 111830 M AJ 0 221831 M AJ 0 51831 S JB 0 741832 M AJ 0 31832 S JB 0 401833 M AJ 0 61833 M JI 0 91833 S JB 0 10
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