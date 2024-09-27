Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1813 года M IJ "Тип 1811-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1813 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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