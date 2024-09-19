Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1812 года C SF (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.
Сохранность
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- Cayón (1)
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- ibercoin (1)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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