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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1812 года C SF (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1812 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1812 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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