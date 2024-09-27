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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1833 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1833 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1833 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1833 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2490 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 170 EUR. Торги состоялись 5 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Heritage - April 24, 2014
Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Heritage - April 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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