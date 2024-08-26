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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1824 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1824 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1824 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1824 M AJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1 реал 1824 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 1 реал 1824 M AJ на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1824 M AJ на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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