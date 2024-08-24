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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1824 M AJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1824 M AJ
Средняя цена 490 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
2 эскудо 1824 S J
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 эскудо 1824 S JB
Средняя цена 330 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1824 M AJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
4 реала 1824 M AJ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1824 S J
Средняя цена 95 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 реала 1824 S JB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1824 M AJ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 реала 1824 S J
Средняя цена 60 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 реала 1824 S JB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1824 M AJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1824 M AJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1824 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
8 мараведи 1824
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
8 мараведи 1824
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 мараведи 1824 Надпись "HSIP"
Средняя цена 230 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 мараведи 1824
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 мараведи 1824 J
Средняя цена 130 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 мараведи 1824 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 мараведи 1824
Средняя цена 65 $
Продажи
1 58
Аверс
Реверс
1 мараведи 1824 J
Средняя цена 140 $
Продажи
0 62
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