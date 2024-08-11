Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1824 года S J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1824 года со знаком S J. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 140 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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