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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1824 года S J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1824 года S J - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1824 года S J - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1824 года со знаком S J. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 140 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность F
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1824 S J на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Cayón - October 25, 2017
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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