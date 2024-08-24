Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1824 года "Тип 1815-1833". Надпись "HSIP" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Надпись "HSIP"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1824 года. Надпись "HSIP". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8547 проданному на аукционе Cayón Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- Herrero (2)
- HERVERA (1)
- Jesús Vico (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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