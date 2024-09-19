Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1824 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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