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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1824 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1824 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1824 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Испания 2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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