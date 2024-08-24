Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1824 года "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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