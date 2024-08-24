Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1824 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1824 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (13)
- Cayón (9)
- Herrero (1)
- HERVERA (5)
- ibercoin (4)
- Jesús Vico (1)
- Katz (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rio de la Plata (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (8)
- Stack's (1)
- Stephen Album (4)
- Tauler & Fau (7)
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS66 NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск