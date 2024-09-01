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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1824 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1824 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1824 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2800 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
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  • Heritage (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1287 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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