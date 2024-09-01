Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1824 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2800 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1287 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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