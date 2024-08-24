Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1824 года S J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1824 года со знаком S J. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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