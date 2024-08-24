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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1824 года S J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1824 года S J - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1824 года S J - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1824 года со знаком S J. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность F
Цена
Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S J на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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