Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1824 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1824 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 110 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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