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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1824 года S J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1824 года S J - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1824 года S J - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1824 года со знаком S J. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 200 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (3)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S J на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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