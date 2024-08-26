Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1824 года S J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1824 года со знаком S J. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 200 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Дата 14 сентября 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 9 апреля 2019
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Дата 20 декабря 2018
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