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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 4 реала Фердинанда VII - Испания

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4 реала 1809-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1809 C MP 0 391809 C SF 0 331810 C SF 0 01810 V SG 0 1501811 V SG 1 2181813 M IJ 0 311813 M GJ 0 51814 M GJ 0 0
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4 реала 1811

Портрет с наплечниками
Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 C SF 0 55
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4 реала 1812-1833

Год Знак Описание Продажи Продажи
1812 C SF 1 851812 c CI 0 641812 c CJ 0 391813 C SF 0 111814 C SF 0 51814 M GJ 0 511815 M GJ 0 551816 M GJ 0 591817 M GJ 0 291818 M GJ 0 181818 S CJ 0 511819 M GJ 0 131819 S CJ 0 281820 S CJ 0 71824 M AJ 0 111824 S J 0 161824 S JB 0 161825 S JB 0 451826 S JB 0 41828 S JB 0 221830 M AJ 0 11830 S JB 0 71832 S JB 0 631833 S JB 0 9
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4 реала 1822-1823

Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 B SP 0 161822 M SR 0 381823 B SP 0 411823 M SR 0 211823 S RD 0 31
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4 реала 1823

Год Знак Описание Продажи Продажи
1823 LL 0 152
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4 реала 1823

Год Знак Описание Продажи Продажи
1823 V R 0 26
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