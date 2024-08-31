Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1813 года M GJ "Тип 1809-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1813 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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