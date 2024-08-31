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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1813 года M GJ "Тип 1809-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1813 года M GJ "Тип 1809-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1813 года M GJ "Тип 1809-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1813 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1813 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность F
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Испания 4 реала 1813 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 4 реала 1813 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Испания 4 реала 1813 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1813 M GJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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