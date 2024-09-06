Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1822 года B SP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1822 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1662 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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