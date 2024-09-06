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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1822 года B SP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1822 года B SP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1822 года B SP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1822 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1662 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VG
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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