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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
320 реалов 1822 M SR
Средняя цена 6300 $
Продажи
1 159
Аверс
Реверс
160 реалов 1822 M SR
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 149
Аверс
Реверс
80 реалов 1822 M SR
Средняя цена 500 $
Продажи
1 555
Аверс
Реверс
80 реалов 1822 B SP
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1822 B SP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 реалов 1822 M SR
Средняя цена 330 $
Продажи
0 436
Аверс
Реверс
20 реалов 1822 S RD
Средняя цена 680 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
4 реала 1822 B SP
Средняя цена 140 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 реала 1822 M SR
Средняя цена 310 $
Продажи
0 38

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1822 Ja
Средняя цена 95 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
8 мараведи 1822
Средняя цена 230 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
8 мараведи 1822
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9
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