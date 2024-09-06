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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1822 года Ja "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1822 года Ja "Тип 1822-1823" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1822 года Ja "Тип 1822-1823" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1822 года со знаком Ja. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8412 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 190 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (2)
  • Herrero (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1822 Ja на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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