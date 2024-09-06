Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1822 года Ja "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1822 года со знаком Ja. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8412 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 190 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2019.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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