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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1822 года M SR (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1822 года M SR - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1822 года M SR - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1822 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Stack's - May 17, 2023
Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Stack's - June 25, 2021
Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1822 M SR на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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