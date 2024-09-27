Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1822 года M SR (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1822 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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