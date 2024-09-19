Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1822 года "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1822 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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