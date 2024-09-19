Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1822 года B SP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 80 реалов
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1822 года со знаком B SP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4273 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2550 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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