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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1822 года B SP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 80 реалов 1822 года B SP - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 80 реалов 1822 года B SP - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1822 года со знаком B SP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4273 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2550 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Numismática Leilões - June 7, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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