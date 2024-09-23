Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1822 года B SP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 20 реалов
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1822 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 36246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 реалов 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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