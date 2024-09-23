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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1822 года B SP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 20 реалов 1822 года B SP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 20 реалов 1822 года B SP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1822 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 36246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1822 B SP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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