Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1822 года S RD (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 20 реалов
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1822 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2750 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 210000 JPY
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Negrini
Дата 7 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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