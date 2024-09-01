Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1822 года S RD (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 20 реалов 1822 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 20 реалов 1822 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1822 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2750 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (28)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Cayón (13)
  • CNG (1)
  • Heritage (3)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (7)
  • ibercoin (6)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Negrini (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (13)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (7)
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 210000 JPY
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Negrini - January 7, 2024
Продавец Negrini
Дата 7 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Bruun Rasmussen - October 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1822 S RD на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1822 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск